Alajbegovic alla Juventus, le cifre dell’operazione

02/08/2026 | 16:42:52

La Juventus ha ufficializzato l’innesto del talento Kerim Alajbegovic. Con un successivo comunicato ha rese note le cifre dell’affare: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bayer 04 Leverkusen Fußball per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore

Kerim Alajbegovic, a fronte di un corrispettivo di € 30 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 2 milioni; sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 5 milioni, al raggiungimento di

determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031″.

Foto: sito Juventus