Alaba: “Ho parlato anche con altri club di Serie A. Posso giocare come centrale o braccetto”

06/10/2026 | 15:03:18

David Alaba si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore dell’Udinese: “Ho parlato principalmente con l’allenatore, mi ha convinto del progetto che c’è qui e mi sono preso il giusto tempo per prendere questa decisione. Con il tempo mi sono convinto che questo è il percorso giusto per me. Ho sempre voluto giocare in Serie A. Ho parlato anche con altri club italiani. L’Udinese è una squadra di tradizione. È una società storica, naturalmente conoscevo già l’Udinese e ho parlato anche con amici e calciatori che giocano in Italia che mi hanno aiutato a prendere questa decisione in maniera consapevole. So perfettamente che tipo di giocatore sono, sono qui per giocare a calcio. Sono qui per scrivere le prossime pagine della mia storia da calciatore. So quali sono le mie qualità e voglio metterle a disposizione della squadra. Le voci esterne non mi interessano. Ho parlato con tanti amici che hanno giocato qui in Italia, come Modric con cui parlato molto in questa ultime settimane. Mi sono confrontato poi con Ribery e Arnautovic, sicuramente sono persone che mi hanno presentato questo campionato. Negli ultimi anni ho sempre seguito la Serie A, è uno dei migliori campionati di Europa. Fisicamente mi sento molto bene, sono pronto a giocare. Ho fatto allenamenti con il gruppo e posso dire che sono pronto a giocare. Nelle ultime settimane ho parlato tanto con l’allenatore e negli ultimi anni ho giocato principalmente come difensore centrale. Personalmente penso possa essere il posto dove posso fare meglio. Sono duttile, quindi posso essere impiegato anche in altri ruoli. Posso fare sia il centrale che il braccetto, ma dovete chiederlo a Runjaic”.

foto sito udinese