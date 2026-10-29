Al-Nassr, fa tutto Ronaldo: prima gli annullano due gol, poi fa tripletta e sale a quota 985 in carriera

29/10/2026 | 21:17:22

Serata favolosa per Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta in appena 15 minuti. Nel match di Saudi Pro League tra Al-Nassr e Al Kholood, terminato 5-3 per i padroni di casa, a prendersi la scena è inevitabilmente CR7. Il campione portoghese, nonostante le due reti annullate per fuorigioco, ha deciso di rispondere immediatamente sul campo, siglando tre gol dal 66esimo all’81esimo che sono valsi la rimonta. Il fresco vincitore del BOAT, il Ballon d’Or All Time, è salito così a 985 gol in carriera, trovando anche la 67esima tripletta del suo meraviglioso viaggio.

Foto: Instagram Ronaldo