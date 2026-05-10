Al Milan non basta l’orgoglio: Ederson-Zappacosta-Raspadori firmano il 3-2 Atalanta (Pavlovic e Nkunku nel finale)

10/05/2026 | 22:48:11

Al Milan non basta l’orgoglio finale, l’Atalanta sbanca San Siro 3-2 e tiene la Roma incollata ai rossoneri al quarto posto, anche se Allegri è davanti per gli scontri diretti. Milan in confusione nel primo tempo a San Siro, l’Atalanta ne approfitta e trova il doppio vantaggio nei primi 45 minuti. Dopo 7′ Ederson porta avanti Palladino. Nasce tutto da un cross basso e forte da destra di De Ketelaere. In area ci prova Raspadori, il suo tiro respinto porta il pallone nella zona di Ederson, che calcia forte con il destro. Raddoppio della Dea al 30′ che scatena i fischi di San Siro. Azione sulla destra di Zappacosta, che riceve da Krstovic (sponda spalle alla porta), vince il duello con Gabbia e infila Maignan. Raspadori al 52′ segna il 3-0. Ma nel finale il Milan si infiamma. Prima una traversa di Nkunku al 75′. Pavlovic all’88’ la riapre con un colpo di testa e accende San Siro. Al 92′ Nkunku la riapre dal dischetto, ma finisce 3-2 per gli uomini di Palladino.

foto x atalanta