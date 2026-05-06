Al Khelaifi: “Stiamo scrivendo la storia del PSG. Orgogliosi della nostra forza”

07/05/2026 | 00:05:48

Il presidente del PSG Al Khelaifi ha parlato a Prime Video dopo l’approdo in finale di Champions League: “Stiamo scrivendo la storia del PSG. Siamo contenti e orgogliosi di questa squadra così forte. Sapevamo che non sarebbe stato facile giocare contro il Bayern, una squadra con una grande squadra abituata alla Champions. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ora però pensiamo alla finale. Siamo stanchi e c’è stress, ma è uno stress positivo” ha detto il presidente dei parigini.

foto X Psg