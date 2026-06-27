Akliouche al PSG, fumata bianca: accordo tra giocatore e club

27/06/2026 | 16:22:50

Akliouche è sempre più vicino al PSG. Secondo le info di Footmercato, Maghnes Akliouche ha raggiunto un accordo con il PSG. Il nazionale francese avrebbe già avuto dei dialoghi con Luis Enrique. Una volta finalizzato il trasferimento di Lee all’Atlético Madrid, il PSG prevede di completare l’arrivo di Akliouche, che andrà a rinforzare il pacchetto offensivo, già fortissimo, a disposizione di Luis Enrique. Nell’ultima stagione con la maglia del Monaco, l’esterno offensivo ha raccolto 43 presenze, condite da 7 gol e 11 assist.

Foto: twitter akliouche

