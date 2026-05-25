AIA, nessun commissariamento: arriva la decisione del CONI

25/05/2026 | 22:54:07

Nessun commissariamento per l’Aia, almeno per il momento. È arrivato infatti il parere negativo dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni in risposta alla domanda della Figc che chiedeva se fosse possibile commissariare l’associazione arbitri, rimasta senza presidenza dopo la decadenza di Antonio Zappi, nonostante Gravina fosse in carica alla presidenza Figc da dimissionario. La risposta è stata un no, motivato dal fatto che nonostante Zappi non sia più il presidente esistono un vicepresidente vicario (Francesco Massini) e un Comitato Nazionale che possono portare avanti i lavori dell’Aia e che un commissariamento in questa situazione non rientra negli atti indifferibili che potrebbero fare eccezione nell’ordinaria amministrazione.

Foto: sito Aia