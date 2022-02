Agente Mihaila: “Per lui l’Atalanta è un grande rilancio ad alto livello. L’accordo con il Parma è stato trovato subito”

Dopo il passaggio di Valentin Mihaila dal Parma all’Atalanta, il suo agente Giovanni Becali ha parlato ai microfoni DigiSport.ro del trasferimento: “L’Atalanta è una squadra da Champions League, per lui è un grande rilancio ad alto livello. Sapevo che volevano qualcuno in attacco, che aggiungesse velocità. Per fortuna l’accordo col Parma è stato trovato subito, anche perché ottengono circa 10 milioni da Mihaila. Si tratta di un obbligo di acquisto, che si attiva se Mihaila gioca il 50% delle partite rimanenti dell’Atalanta, almeno 20 minuti a partita”.

