Affari ufficiali Live: Marsiglia, arriva Maupay dall’Everton

Prende il via l’ultimo giorno del calciomercato estivo. Per quanto riguarda la Serie A, le trattative dovranno concretizzarsi entro e non oltre le ore 24. Ultimissime occasioni quindi, per le squadre europee, di mettere a segno i colpi conclusivi di questa sessione o cedere gli eventuali esuberi. Potrete seguire la diretta di queste ore caldissime qui, con aggiornamenti in tempo reale sulle principali ufficialità.

11.42 – Real Sociedad, ceduto in prestito Fernandez al Cadice

11.26 – Marsiglia, arriva Maupay dall’Everton

11.19 – Pro Sesto, ufficiale Busatto dal Sestri Levante

10.56 – Wolfsburg, arriva dal PAOK il talento Koulierakis

10.49 – Sestri Levante, dal Torres arriva Nunziatini

10.26 – Siviglia, ceduto Joan Jordan all’Alaves

10:17 – Reggiana, colpo Lucchesi dal Venezia

10.12 – Valencia, ufficiale Caufriez dal Clermont

9.56 – Reims, in arrivo dall’Eintracht Aurelio Buta

9.32 – Empoli, ufficiale Pellegri e Sazonov dal Torino

9:26 – Fenerbahce, ceduto Joshua King al Tolosa