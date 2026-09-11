Adzic: “Sassuolo-Juve? Sarà una partita molto speciale per il mio cuore. Abbiamo una squadra forte, possiamo fare grandi cose insieme”

11/09/2026 | 22:26:31

Il centrocampista del Sassuolo, Vasilije Adzic, ha parlato ai microfoni di Sassuolo Channel. Queste le sue parole:

“Il match contro la Juve? Sarà una partita molto strana per me perché fino a un mese fa giocavo con i calciatori della Juventus. Sono stato con loro per due anni. Li conosco bene, conosco tutti e conosco tutto l’ambiente. Sarà una partita molto speciale per il mio cuore, ma cercherò di batterli e di fare tutto quello che posso per prendere i punti. Per questo giochiamo a calcio: per vincere e fare il meglio possibile. Perché il Sassuolo? Da tutti i giocatori che sono passati da qui ho sempre sentito parlare benissimo di questo club. Prima di venire ho parlato con Aquilani e mi ha spiegato il suo sistema di gioco: vuole giocare sempre la palla e mi è piaciuto dal primo giorno, ho sentito subito la sua fiducia. Abbiamo una squadra forte, sono rimasto anche un po’ sorpreso dalla qualità che abbiamo, possiamo fare grandi cose insieme”.

Foto: Sito Sassuolo