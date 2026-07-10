Adeyemi al Barcellona, è fatta: al Dortmund 22 milioni più bonus
10/07/2026 | 19:04:15
Karim Adeyemi al Barcellona a titolo definitivo, è fatta. Al Borussia Dortmund, con cui il contratto era in scadenza nel 2027, andranno 22 milioni per il cartellino, con bonus aggiuntivi che in totale andranno a toccare una cifra intorno ai 10 milioni di euro. L’attaccante classe 2002 sigla un contratto di cinque anni a 6 milioni netti a stagione. Altro colpo in attacco per i catalani, che dopo l’arrivo di Gordon dal Newcastle aumentano il livello del pacchetto offensivo.
Foto: Instagram Borussia Dortmund