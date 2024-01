Ad. DAZN: “Difficile rendere gratuita la Serie A fino al 2029. Venerdì prima partita in chiaro”

Intervistato da La Repubblica, l’amministratore delegato di DAZN Stefano Azzi racconta come immagina lo streaming del calcio per il futuro, con l’idea ambiziosa di rendere la piattaforma unica per il tifoso: “Dopo la fase di lancio e quella di consolidamento, siamo entrati nella fase di crescita. Vogliamo essere il contenitore unico per tutta l’esperienza del calcio che fino a ieri il tifoso viveva su varie piattaforme: guardare la propria squadra, commentare con altri tifosi su Fan Zone, comprare la pizza. Allargheremo la piattaforma alla modalità free per alcuni contenuti, aggiungendola alla modalità a pagamento. Si parte il 26 gennaio alle 21: Tottenham-Manchester City di Fa Cup sarà gratis, basterà registrarsi su Dazn”. Sulla Serie A gratuita per il futuro si è espresso così: “Lo spettacolo ha un valore: la contaminazione tra pay-tv e free non cannibalizza il premium, semmai aumenta la condivisione dello sport. Per i prossimi cinque anni sarà sicuramente difficile rendere gratuita la Serie A, quindi almeno fino al 2029”.

Foto: sito ufficiale DAZN