Acuto di Gosens, la Fiorentina conduce 1-0 sulla Lazio al 45′

13/04/2026 | 21:35:16

La Fiorentina conduce 1-0 contro al Lazio a fine primo tempo. Decide un acuto di Gosens.

Parte meglio la Lazio, De Gea salva su un doppio tentativo dei romani di Cancellieri e Zaccagni.

Dopo la paura, la Fiorentina prende campo. Al 28′ vantaggio viola. Ripartenza della guidata da Fazzini che si conclude col tiro col cross di Harrison per Gosens che di testa la mette in rete.

Fiorentina che ha avuto anche alcune chance per il 2-0, ma si va all’intervallo sull’1-0 per i viola.

Foto: sito Fiorentina