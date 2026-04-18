Acuto del Parma a Udine: è 1-0 al Friuli. Gli emiliani blindano la salvezza
18/04/2026 | 16:57:39
Il Parma si prende una vittoria pesantissima a Udine. Un 1-0 che ufficializza di fatto la salvezza per la compagine emiliana.
Primo tempo avaro di emozioni, nessun tiro in porta. Tanti calci d’angolo ma poco gioco. Nella ripresa, il copione non cambia. Meglio l’Udinese ma il Parma è ben messo in campo. Al minuto 51′ la sbloccano gli ospiti con Elphege al 51′.
Udinese che cerca la reazione ma sterile. Finisce 1-o per il Parma. Gli emiliani salgono a 39 punti, ormai salvi. Udinese che resta a 43.
Foto: logo Serie A