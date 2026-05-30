Actu Foot: Arne Slot è la prima scelta per la panchina del Milan

30/05/2026 | 15:48:33

Il Milan cerca un allenatore, secondo l’autorevole portale francese Actu Foot l’ex Liverpool Arne Slot è la prima scelta per la panchina rossonera. Sono in corso dialoghi, il club rossonero si è inserito dopo aver memorizzato il divorzio tra Slot e i reds con il probabile arrivo di Andoni Iraola. Un lancio importante in attesa di sviluppi.

Prendiamo atto della fonte autorevole, ma bisogna verificare i costi dell’operazione.

Ricordiamo inoltre che, nelle sue due stagioni alla guida dei Reds, Slot ha conquistato la Premier League 2024/25, ponendo fine al dominio del Manchester City, vincitore delle precedenti quattro edizioni del campionato.

Foto: sito Liverpool