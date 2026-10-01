Abodi replica a Malagò: “Non ho nemici e non li cerco”

01/10/2026 | 16:18:18

Andrea Abodi ha risposto a Giovanni Malagò durante un evento: “Io non ho nemici, non li voglio e non li cerco. Ma ho il sacrosanto diritto di esprimere un’opinione rispettosa. Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche che molto spesso non riguardano gli interessi generali, cosa che peraltro ho sempre fatto nel rispetto dei ruoli. Comincio a diffidare di chi esprime solo il giudizio verso gli altri e non fa mai un briciolo di autocritica. Ho letto e riletto quello che ho detto e non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori. A meno che non abbiamo gli stessi valori. Ognuno ha le sue sensibilità e ha diritto alle proprie. Io nella mia dichiarazione ho parlato del diritto ad avere un’opinione, anche ad averle differenti. Meno male che le abbiamo differenti, ma non pensavo lo fossero così tanto”.

foto x abodi