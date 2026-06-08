Abodi: “L’Under 17 dimostra che il talento nel nostro calcio c’è. Bisogna solo coltivarlo per bene!”

08/06/2026 | 21:09:26

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è intervenuto a margine dell’evento dei WEmbrace Games. Ecco le sue parole a Sky in merito alla situazione del calcio italiano: “Ci sono aspetti della famiglia del calcio che continuano ad essere molto competitivi, significa che il talento c’è. Bisogna sempre cercare di migliorare, siamo sempre lì in tante discipline. Lo sport in Italia riesce ad essere vincente e speriamo di renderlo convincente, ossia praticato diffusamente”.

Sulle preferenze riguardo al futuro commissario tecnico “Direi che qualunque risposta sarebbe male interpretata. Dico solo che lo spirito di Silvio Baldini e dei ragazzi scesi in campo sia di ispirazione per quelli che verranno. Abbiamo la Nazionale nel cuore e vorremmo che arrivasse sempre alle competizioni internazionali con quella passione, quella voglia di arrivare in fondo all’obiettivo”

È stato chiesto un parere circa una eventuale ineleggibilità di Giovanni Malagò “Abbiamo fatto quel che ci è stato chiesto di fare dal Parlamento. Aspettiamo, chi ha titolo per esprimere un parere tecnico lo faccia. Nel rispetto dei tempi e dei titoli. Noi facciamo il nostro dovere, che è quello di raccogliere pareri”.

Verso le elezioni del nuovo presidente federale “Per me l’appuntamento elettorale è una tappa di transito di qualcosa che deve succedere. Non è in quel giorno che si determinano le condizioni ma mi auguro che da quel giorno qualcosa cambi rispetto al passato. Serve recuperare lo spirito, puro, semplice e naturale. Che nello sport aiuta sempre a ricominciare. L’auspicio è tornare competitivi ai massimi livelli e non solo a livello giovanile. La vittoria dell’Euro U17 è la dimostrazione che il talento c’è e mi auguro che questo venga compreso a livelli anagraficamente superiori e a livelli calcisticamente superiori. Chiunque sia il presidente avrà l’attenzione e il rispetto dovuto ma l’importante è che i problemi irrisolti trovino una soluzione”.

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