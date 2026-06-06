Abodi: “Dopo tre mancati Mondiali mi auguro non ci sia spazio per altri equivoci. Malagò? Serve chiarezza prima delle elezioni”

06/06/2026 | 18:10:35

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, in visita al World Grand Prix Taekwondo di Roma, ha parlato della situazione Nazionale: “Mi auguro che, dopo la terza mancata partecipazione consecutiva, non ci sia più spazio per equivoci e incapacità di andare oltre. Malagò e Abete? Ci sono due candidati, si andrà avanti nel rispetto reciproco. Mi auguro che il consiglio federale, con il nuovo presidente, si ponga nelle condizioni di affrontare queste macrotematiche e che l’assemblea federale poi ratifichi. Ineleggebilità Malagò? L’Anac risponderà nelle forme e nei tempi che riterrà opportuni. Con il Collegio di garanzia presso il Coni abbiamo predisposto una comunicazione che risponde a un’esigenza emersa dal Parlamento, dal Senato e dal senatore Marti. Doveroso, da parte mia, interpellare per avere risposte, auspicabilmente prima delle elezioni, per consentire di esprimere un presidente che non abbia problemi di legittimità”.

Foto: Twitter Abodi