Abete sulle dimissioni di Maldini e Leonardo: “Situazione nuova per noi. Serve progetto serio”

27/07/2026 | 19:57:30

Giancarlo Abete, presidente della LND, ha commentato la decisione di Paolo Maldini e Leonardo di rassegnare le dimissioni dai loro incarichi: “L’aria di situazioni a cui non siamo abituati per quel che mi riguarda ma c’è sempre una prima volta. Siamo persone adulte, vaccinate e responsabili e dobbiamo cercare di riprendere il filo del discorso. Se il progetto prevede il direttore tecnico, teoricamente si dovrebbe ripartire da qui. Il presidente aveva fatto a lungo la corte sportiva a Paolo Maldini e la logica vorrebbe che si ripartisse in primis dal direttore tecnico”.

Sulle reazione della FIGC: “Non lo so, fortunatamente non ho partecipato a nessun incontro e non sono in grado di conoscere situazioni che non mi sono note. Il progetto di dare un’identità diversa con l’inserimento del presidente del Club Italia era scritto anche nel programma che presentai. Una logica che condivido. Ci sarà stato qualche misunderstanding nei rapporti”.

Sul nuovo CT: “Questo lo sa il presidente federale, fermo restando che fino a mezz’ora fa l’individuazione andava finalizzata al discorso di capire le alternative che Maldini e Leonardo avevano rispetto all’ipotesi iniziale di Pirlo. Ora le cose sono cambiate: o il presidente individua il CT, ritornando a una situazione pregressa o deve riprendere il percorso di individuazione del presidente del Club Italia che a sua volta sceglierà il commissario tecnico. Ma di questo può rispondere il presidente Malagò”.

Su Thiago Motta: “Non abbiamo fatto nessun nome”.

Foto: FIGC.it