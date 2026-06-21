Abete: “Elezioni? Quando si compete lo si fa per ottenere un risultato. So che il pronostico è a favore di Malagò”

21/06/2026 | 18:20:21

Il numero uno della Lega Nazionale Dilettanti e candidato alla presidenza della FIGC Giancarlo Abete, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se sono pronto al voto di domani? Certamente, non è la prima assemblea elettiva alla quale partecipo. Spesso sono incontri piuttosto movimentati, quello di domani mi auguro sia l’occasione per un confronto in cui possano emergere contenuti più che persone. Di certo questa assemblea evidenzia una situazione in movimento sul versante del rapporto fra le componenti: venivamo dall’unanimità per Gravina eletto con il 98%, adesso si riprende un percorso più dialettico che spero promuova una logica di sistema meno corporativista. Se c’è una soglia di voti sotto la quale sarei scontento? No, quando si compete lo si fa per ottenere un risultato. Io prendo atto con rispetto che il pronostico è chiaramente a favore di Malagò, ma competo per arrivare al massimo, quindi punto al 51%. I numeri che arriveranno saranno poi comunque motivo di riflessione”.

Foto: sito FIGC