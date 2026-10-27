Abate: “Questa notte non dormirò. Il risultato è troppo pesante”

27/10/2026 | 23:33:56

Il tecnico del Torino Ignazio Abate ha parlato in conferenza stampa: “Quando si perde, sono sempre arrabbiato. Prima di tutto per il risultato, ma abbiamo fatto la gara che dovevamo fare. Dobbiamo essere più bravi e vogliosi nel gestire la palla, altrimenti poi se pensi solo a difenderti diventa dura. Ma noi siamo anche ripartiti bene. Giocavamo contro la squadra più forte nel gestire il pallone, il passivo è troppo pesante. Abbiamo avuto palle gol importanti. Mi porto a casa tanti aspetti positivi, ma se perdo sono inca…. e stasera non dormirò. Peccato, le grandi squadra alla minima occasione ti castigano”.

Foto: sito Torino FC