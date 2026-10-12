Abate: “Ilkhan ha sentito qualcosa all’adduttore. Adams? Se avesse giocato più di un’ora avrebbe rischiato”

12/10/2026 | 23:36:59

Le parole di Ignazio Abate in conferenza stampa: “Adams? Sapevo che avrebbe avuto un’ora, di più sarebbe stato un rischio. Ha lavorato tanto, gli unici due con 90 minuti nelle gambe erano Simeone e Kulenovic. Abbiamo vinto una gara complicatissima, l’abbiamo vinta sul loro campo senza mollare un centimetro. Come sta Ilkhan? Ha sentito qualcosa all’adduttore e ha chiesto il cambio. Simeone? Per me è stato il migliore in campo, ha fatto una gara da leader vero. Quando giochi per la squadra, la ruota gira e arriveranno soddisfazioni”.

Foto: sito Torino FC