Abate: “Finalmente è finito il mercato. Dobbiamo prendere meno gol”

02/09/2026 | 00:08:07

Il tecnico del Torino, Ignazio Abate ha parlato in conferenza stampa al termine del match di Coppa Italia perso contro il Monza. Queste le sue parole:

“Giocavamo contro una squadra uomo su uomo, cercavamo di svuotare il campo e dovevamo allungarli. Abbiamo vinto poche seconde palle, era una gara di duelli e serviva proprio quello. Nei primi 25′ abbiamo fatto bene, poi non abbiamo trovato le distanze giuste. Se mi aspettavo tutte queste difficoltà al primo anno in Serie A? Il calcio è uguale in tutte le categorie. Il gruppo fa la differenza, poi ci vogliono qualità tecniche, fisiche e morali. Abbiamo lavorato due mesi da incompleti, oggi finalmente è finito il mercato e ora cerchiamo la strada. Tutti hanno lavorato con professionalità, dandoci dentro. Ma con situazioni non definite, nell’inconscio non sei al 100%. La società mi ha dato giocatori che ci servono, abbiamo rinforzato le fasce e due bei centrocampisti di qualità. Ora cerchiamo l’abito migliore, facciamo riflessioni: dobbiamo prendere meno gol, altrimenti si fanno pochi punti”.

Foto: sito Torino FC