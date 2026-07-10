Abate: “Cacciamani? Ha grandi margini di miglioramento. Dobbiamo creare fondamenta forti”

10/07/2026 | 13:04:25

Oggi è il giorno della presentazione di Ignazio Abate come nuovo allenatore del Torino. Il neo allenatore granata ha dichiarato: “Capitano? Credo che sarà Zapata, un giocatore importante. Mi aspetto tanto da lui soprattutto come punto di riferimento nello spogliatoio. Cacciamani? E’ un ragazzo giovane che ha ottime qualità ma i giovani non vanno caricati di responsabilità. E’ un ragazzo serio che ha grandi margini di miglioramento. L’ho utilizzato come quinto di squilibrio vedremo dove lo porterà la sua evoluzione dal punto di vista tattico. Non mi precludo niente, ha un cambio di passo notevole. Accettare il Torino è stato semplicissimo. C’è una piazza che pesa. Io ho bisogno di sentire l’ambiente. Ho bisogno che i tifosi si rappresentino in questo gruppo squadra. Mi riconosco nel lavoro, la passione, il senso di appartenenza. Lavoreremo per darvi delle soddisfazioni. Si nota sempre il filo di vedere il bicchiere mezzo vuoto, ma da fuori il Torino è tanta roba. Noi abbiamo bisogno di ricreare energia, positività. Sono convinto che nelle difficoltà ci riusciremo. Ai tifosi: non sono un ragazzo da slogan. L’impegno che posso prendermi è di vedere una squadra che gioca con passione e orgoglio e farò capire ai ragazzi cosa significa indossare questa maglia. La partita col Milan speciale? Il Milan è la mia vita. Mi ha dato possibilità di giocare ad alto livello. Quando ho visto i calendari e c’era Torino-Milan speravo di diventare il nuovo allenatore del Torino. Sarà un piacere affrontare la prima giornata. Per quali obiettivi può competere il Torino? Non ho obiettivi in questo momento. Al momento dobbiamo creare fondamenta forti. Senza un gruppo dai valori morali non si va avanti. Dobbiamo prendere gente che vede il Torino come se fosse il Real Madrid. Dove arriveremo lo vedremo strada facendo. I valori morali devono essere alti e in questi 40 giorni dobbiamo porci questo obiettivo. Su cosa bisogna lavorare? Siamo consapevoli che in questo momento abbiamo priorità, ma prendere tanto per prendere sarebbe sbagliato in questo momento qui. Sappiamo di avere dei buchi, ma in questo momento non ci penso e mi porterebbe via energia. C’è tanto lavoro da fare per individuare i profili giusti. Poi non è facile raggiungere l’obiettivo. Ma ho fiducia che il direttore creerà una squadra che voglia affrontare l’avversario a viso aperto“.

Foto: sito Torino FC