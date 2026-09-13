Abate: “Adams non ci sarà per un problema all’adduttore. Simeone in dubbio per un problema alla schiena

13/09/2026 | 15:41:33

Ignazio Abate presenta la sfida contro la Roma, in programma domani alle 18:30. Le parole del tecnico.

Sui grandi assenti: “Coco è recuperato, si è fermato Adams per un problema all’adduttore e Simeone è in dubbio per un problema alla schiena”.

Su Zapata: “Devo dire che ha fatto tutta la settimana al completo, in modo importante, sta aumentando la tenuta, il ginocchio ha dato segnali positivi, è un bel segnale”.

Su Vlasic e Simeone: “L’anno dei Mondiali è sempre particolare, fai una preparazione a singhiozzi, in estate il dispendio è stato alto, Nikola si è allenato da solo a casa, ha vissuto una fase di grande brillantezza ma dal mio punto di vista l’ho visto ancora meglio questa settimana, sono convinto che migliorerà. Il Cholito ha subito il ritiro sì ma lo ha fatto al massimo, deve smaltire i carichi ma negli ultimi 15 giorni l’ho visto bene”.

Su Ricardo Rodriguez: “Ha fatto tutta la settimana, quando arrivano ragazzi senza preparazione cambiano i volumi di lavoro e c’è bisogno di tempo per assimilare i carichi op diventa un rischio. Sicuramente qualche minuto ce l’ha e ce l’ha anche di esperienza e di qualità”.

Sulla posizione di Braganca: “Può ricoprire il ruolo di play ma anche bene la mezzala, conosce il gioco, sa legare, detta i tempi, in questo momento Mandragora ci dia spessore, conosce il calcio italiano, ho delle alternative e starà a me farli coesistere. Dobbiamo trovare un equilibrio che dipenderà da tante cose”.

Sugli esterni: “Belghali deve aumentare la tenuta fisica, Patterson è un terzino destro che spesso ha giocato a sinistra, Belghali ha giocato anche a sinistra ma si esprime meglio a destra. A Firenze quando li ho invertiti entrambi sono andati bene. Fortini ha giocato quasi sempre a sinistra e lì lo vedo più a suo agio, dipende sempre da chi hai di fronte, dipende sempre da come interpreti il gioco, se vuoi giocare a piede invertito. Ci sono loro e c’è Aboukhlal“.

Foto: Sito Torino