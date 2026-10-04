Abate: “A Torino c’è adrenalina e passione. Voglio una squadra intensa e aggressiva”

04/10/2026 | 17:16:36

Il tecnico del Torino Ignazio Abate ha parlato a Sky: “Sono sempre più contento di essere qui. È un ambiente caldo e passionale, nel quale mi rivedo molto. Ho bisogno di questo calore, dell’adrenalina e anche della pressione, perché sono elementi che riescono a tirare fuori il meglio di me. Mi soddisfa vedere l’unione tra questi ragazzi crescere giorno dopo giorno. Sapevamo che una trasformazione così profonda, sia nei giocatori sia nel modo di pensare, avrebbe richiesto tempo. L’identità del gruppo è sicuramente l’aspetto più importante. Voglio una squadra intensa e aggressiva, che abbia il coraggio di giocare con la palla. Secondo me non serve nessun click. Mi sto godendo il percorso, anche perché per me è importante creare un legame umano con i miei ragazzi”.

Foto: sito Torino FC