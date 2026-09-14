Abankwah ed Ekkelenkamp portano sul 2-0 l’Udinese, l’Inter la riprende con Carlos Augusto e Barella: 2-2 nei primi 45′
14/09/2026 | 21:35:21
L‘Inter riprende l’Udinese sul 2-2 a San Siro. Al 7′ la sblocca l’Udinese. Traversone dalla sinistra di Gomez, Abankwah prende il tempo e di testa incrocia, inchiodando Martinez. Al 15′ raddoppiano gli ospiti. Lancio per Davis contrastato in maniera leggera da Diouf, palla dentro per Ekkelenkamp che conclude da distanza ravvicinata, tiro che carambola su Martinez ed entra in porta. Arriva la reazione dell’Inter, prima con un gran mancino di Carlos Augusto, poi con il 2-2 di Barella che in area di rigore spara di destro alle spalle di Okoye.
foto x inter