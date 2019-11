A Bola: Perin in orbita Benfica, alla Juve piace Joao Ferreira

In estate era già stato definito il trasferimento di Mattia Perin dalla Juventus al Benfica. Il mancato superamento delle visite mediche per problemi alla spalla destra, però, aveva fatto saltare la trattativa. Nell’edizione odierna di A Bola, il quotidiano portoghese ha dedicato la prima pagina all’ex portiere del Genoa titolando: “Perin torna in agenda”. L’accordo con il club lusitano potrebbe essere raggiunto per una cifra intorno ai 15 milioni di euro e in più alla Juve andrebbe il giovane terzino classe 2001 Joao Ferreira.

Foto: Profilo Twitter ufficiale Perin