40 anni fa la tragedia dell’Heysel: il ricordo della Juventus

29/05/2025 | 10:20:58

Sono trascorsi quarant’anni da quella sera catastrofica all’Heysel: il 29 maggio 1985 a Bruxelles, all’interno dello stadio della città belga, poco prima dell’inizio della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, 39 persone persero la vita in seguito a scontri iniziati sugli spalti e proseguiti per tutta quella tragica serata. Un evento in cui l’orrore prese il sopravvento sullo sport, un momento spartiacque nella vita di milioni di tifosi, appassionati, donne e uomini legati alla storia del nostro club. Una tragedia che va ricordata, unico modo per evitare di rivivere momenti di terrore e sgomento come quelli.

Ciò che resta è la completa perdita di significato di una serata impensabile, il dolore per chi non è tornato a casa, e una ferita che, anche 40 anni dopo, non ha modo di rimarginarsi. La convinzione di tutta la famiglia Juventus è di portare sempre e per sempre avanti il ​​ricordo indelebile di chi si è trovato vittima di una tragedia illogica, in una giornata di festa trasformata in un incubo.

Foto: facebook Juventus