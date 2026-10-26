Le ultimissime sulle probabili formazioni di Roma-Cagliari

26/10/2026 | 22:25:49

Gasperini vuole tornare alla vittoria dopo il pari di Napoli, dal primo minuto spazio a Ghilardi, Pisilli e Mora, confermato Malen al centro dell’attacco e Gollini in porta. Pisacane risponde con il 4-2-3-1 dopo due sconfitte consecutive, Mendy in attacco e alle sue spalle Adopo, Maldini e Fazzini:

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Ghilardi, Ndicka, Balerdi; Lulli, Cristante, Pisilli, Molina; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Sugawara, Mina, Rodriguez, Obert; Romano, Deiola; Adopo, Maldini, Fazzini; Mendy. All. Pisacane

foto x roma