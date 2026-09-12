Le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Bologna
12/09/2026 | 22:10:55
Il Napoli cerca la prima vittoria casalinga della stagione, Allegri conferma il 4-3-3 con Lang in attacco nel tridente al fianco di Hojlund e Politano. A centrocampo spazio per De Bruyne. Tedesco risponde con il 4-2-3-1:
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Højlund, Lang. All. Allegri
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Piccoli. All. Tedesco
Foto: sito Napoli