Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Juventus
24/10/2026 | 23:20:42
Spalletti cerca punti dopo la sconfitta contro la Lazio. Il tecnico bianconero lancia Woltemade e Kolo Muani in coppia. Gioca Gatti in difesa, a sinistra tocca a Cambiaso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Maleh, Kaba, Ngom; N’Dri, Geubbels, Fatah. All: Di Francesco.
JUVENTUS (3-4-1-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumi; Kalulu, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; McKennie; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti
foto x juve