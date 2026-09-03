Le ultimissime sulle probabili formazioni di Genoa-Como

03/09/2026 | 23:50:32

Il Genoa di De Rossi e il Como di Fabregas vanno a caccia di punti. I liguri sono a quota zero, De Rossi prepara il 3-5-2 con Sow dal primo minuto a centrocampo e Mitaj a sinistra. Fabregas conferma Douvikas in attacco e Milla a centrocampo, peer il resto spazio ai titolarissimi.

GENOA (3-5-2): Bijlow, Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Sow, Frendrup, Baldanzi, Mitaj; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, da Cunha, Diao, Nico Paz, Baturina, Douvikas. All. Fabregas

foto x como