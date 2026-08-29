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Le ultimissime sulle probabili formazioni di Cagliari-Inter

29/08/2026 | 23:30:26

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L’Inter di Chivu scende in campo per la prima trasferta del suo campionato contro il Cagliari di Pisacane. Il tecnico dei sardi conferma Romano, Winks, Fazzini e Maldini nel 4-3-2-1, Chivu risponde con il 3-5-2, con Pio Esposito ancora favorito su Thuram, per il resto dovrebbe essere la squadra che ha battuto il Monza all’esordio.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane

INTER (3-5-2): Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro Martínez. All. Chivu

foto x inter