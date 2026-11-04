Le ultimissime sulle probabili formazioni di Atalanta-Kairat Almaty
04/11/2026 | 21:59:54
Sarri cerca la ripartenza dopo il pesante ko contro il Parma, a Bergamo contro il Kairat Almaty prepara il 4-2-3-1 con Scamacca al centro dell’attacco. Idele terzino destro con Bernasconi a sinistra
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Idele, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca. All. Sarri
KAIRAT ALMATY (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Baybek, Mata; Pinto, Mendonça; Oksanen, Mrınskïy, Gual; Tuyakbaev. All. Arutiunian
Foto: X Atalanta