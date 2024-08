﻿Esclusiva: Castellini in uscita da Catania, ieri incontro con il Venezia

Il Catania potrebbe sacrificare il giovane difensore centrale Alessio Castellini, classe 2003 e 21 anni compiuti lo scorso aprile. Sul ragazzo, cresciuto nel Brescia e arrivato in Sicilia due anni fa, ci sono stati i sondaggi di diversi club, ma nelle ultime ore sta spingendo forte il Venezia che sta pensando a una politica legata sempre più ai giovani. Ieri sera c’è stato un incontro proprio per Castellini al club neo-promosso in Serie A, un passaggio quasi obbligato per poi permettere al Catania di fare qualche altra operazione soprattutto in attacco.

Foto: Alessio Castellini