﻿Vaclik, chiacchiere inutili sul Napoli. Nessun accordo, infatti ha scelto la Grecia

Della serie: quindici nomi al giorno per indovinarne uno (forse). Non è la nostra filosofia, per fortuna. E i fatti hanno dimostrato, ancora una volta, come non ci fosse alcun tipo di preaccordo tra ile il portiere, svincolatosi dal Siviglia. Infatti, come volevasi dimostrare, Vaclik ha firmato per l’, abbiamo già letto i comunicati. Il Napoli ha Meret, potenziale titolare, Ospina e Contini. Soltanto quando e se dovesse trovare una soluzione per Ospina entrerebbe nell’ordine di idee di prendere un altro portiere, magari esperto (Sirigu che ha altre proposte) oppure no. Vaclik in ogni caso era un colpo di sole, chiacchiere inutili.