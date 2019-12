﻿Tutta la verità su Amrabat: i retroscena e la richiesta del Verona

La vera notizia di mercato Napoli, quella da non bucare, era legata alla svolta in panchina, programmata la settimana scorsa. Gattuso al posto di Ancelotti: dai contatti di venerdì, al ribaltone di lunedì pomeriggio, una sorpresa. Poi c’è Sofyan Amrabat, centrocampista marocchino-olandese classe 1996 dal grande rendimento. Innanzitutto la valutazione del Verona: 20 milioni. E da questa base l’Hellas oggi non ha intenzione di scendere. In giornata c’è stato un contatto telefonico tra i due direttori sportivi D’Amico e Giuntoli, il Napoli non ha ancora formalizzato un’offerta, ma ha ribadito l’interesse. Ieri il sondaggio dell’Inter, che apprezza molto Kumbulla (seguito dallo stesso Napoli), tenendo comunque conto che quella relativa ad Amrabat è un’operazione possibile soltanto a giugno (magari da definire durante la sessione invernale) per motivi di tesseramento, avendo il centrocampista già giocato con due squadre in stagione. Il club partenopeo continuerà a seguirlo, magari ad apprezzarlo, e poi deciderà se presentare un’offerta vicina ai 20 milioni chiesti dal Verona. Quello che possiamo aggiungere è che non ci sono accordi per 15-16 milioni, semplicemente perché il Napoli non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. Pur apprezzando non poco Amrabat che monitorerà con attenzione.

Foto: Twitter ufficiale Verona