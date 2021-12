﻿Piccoli e il Monza: pista calda, notizia vecchia, concorrenza alta

Il Monza sogna la Serie A e non baderà a spese anche a gennaio. Nella galleria delle notizie e dei candidati (Mancuso e Forte, tra gli altri, nella lista) il nome di Roberto Piccoli è stato lanciato come una novità magari da presentare al prossimo… salone del libro. Scherzi a parte, la fonte è di almeno tre giorni fa: Bergamo Sport e molti quotidiani bergamaschi. E le fonti vanno citate, anche quando non conviene e anche da chi si attribuisce, come spesso gli capita per nomi più roboanti, le notizie degli altri. In quella citazione Piccoli era stato accostato al Monza, che vorrebbe fare un grande investimento in virtù degli ottimi rapporti con l’Atalanta, e a qualche club di Serie A come Cagliari e Samp. Piccoli era stato trattenuto la scorsa estate dalla Dea quando sembrava a un passo dal ritorno a La Spezia. Ora vorrebbe giocare di più, ha un agente molto vicino a Galliani, il pressing ci sta. Ma la notizia è vecchia, la fonte va citata e la concorrenza è alta. In attesa, soprattutto, di una decisione definitiva del diretto interessato e di Gasperini. Foto: sito ufficiale Atalanta