﻿No, Pioli: è meglio puntare le lancette su un Milan più decente

Fatichiamo a comprendere gli allenatori che trovano gli alibi di mercato per giustificare un rendimento pessimo. E’ il caso di Stefano Pioli che parla in conferenza presentando la gara di domani a Cagliari, e annuncia al mondo di aver puntato le lancette sulla fine del mercato. Ci vuole coraggio, come se il mercato fosse sempre il problema degli allenatori, piuttosto che un alibi. Pioli dovrebbe puntare le lancette su un Milan migliore, come minimo più dignitoso, e sarebbe il caso di dirlo in conferenza. Perché altrimenti sembra che la squadra sia terza in classifica, in piena zona Champions, e che stia giocando un calcio scintillante. Invece, è l’esatto contrario. E’ ormai un’incredibile assuefazione alle sconfitte e alle prestazioni da “quattro e mezzo”. Pioli eviti di collezionare alibi, il mercato c’entra poco con questo Milan inguardabile. Magari c’entrano le incomprensibili scelte, anche recenti, della premiata ditta Boban-Maldini-Massara.

Foto: sito ufficiale Milan