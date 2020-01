Moncini per SuperPippo: il Benevento brucia la concorrenza

Già qualche giorno fa vi avevamo dato in chiusura l’operazione Gabriele Moncini al Benevento. Confermiamo tutto, ci sono gli accordi totali con la Spal. L’attaccante allungherà il suo contratto in scadenza nel 2022 e sarà già nel gruppo di Inzaghi a partire dal prossimo ritiro romano. Operazione di spessore. Un regalo per Super Pippo, su Moncini c’era parecchia concorrenza ma il Benevento ha bruciato tutti.

Foto: Instagram personale Moncini