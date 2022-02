﻿Mirabelli, la nuova gavetta Padova dopo il Milan. E Oddo in panchina (da giovedì)

Massimiliano Mirabelli era uscito dal radar, dopo l’esperienza con il Milan, e ci sarà stato un motivo. Da quel momento in poi tante trattative, presunte trattative, chiacchiere di ogni tipo, ma nessuna cosa concreta. Se nessuno lo ha più chiamato, evidentemente hanno ritenuto opportuno fare così. Il suo fidato segretario Mangiarano è andato alla Reggina addirittura con un ruolo da direttore generale: i risultati sono sotto gli occhi di tutti, sollevato dall’incarico dopo poche settimane. Mirabelli aveva avuto il Milan come grande occasione, il nuovo corso ha consentito al club rossonero di ottenere risultati enormi. E di non spendere soldi – tanti soldi – senza un ritorno tecnico accettabile come nel caso di André Silva, Borini e Ricardo Rodriguez. Non a caso il Milan ora ha una dimensione diversa e più competitiva, classifica compresa. La nuova gavetta di Mirabelli, voluta dalla proprietà nel bel mezzo del mercato e senza un grande criterio, parte con Massimo Oddo che ha già risolto il contratto con il Pescara e che sarà operativo da giovedì dopo il recupero con il Legnago. Sarà lui il sostituto di Pavanel, la nuova gavetta di Mirabelli comprende subito un esonero.

FOTO: Instagram Mirabelli