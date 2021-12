﻿Lovato più Goldaniga: il Cagliari ha già bloccato due centrali su tre

Tre centrali difensivi, tenendo conto che Godin e Caceres andranno via. La traccia, raccontata nei giorni scorsi, per un Cagliari rivoluzionato trova già due riscontri: Edoardo Goldaniga e Matteo Lovato. Il primo, separato in casa Sassuolo, il secondo in prestito dall’Atalanta dove ha giocato poco. Il terzo nelle intenzioni del Cagliari dovrebbe essere Izzo che ha preso tempo anche per valutare eventuali altre proposte. Esattamente come Patric, sondato, non è convinto della soluzione in Sardegna. Intanto il Cagliari ne ha bloccati due, ulteriore conferma che c’è poco tempo da perdere.

Foto: Twitter Atalanta