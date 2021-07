﻿L’indiscrezione: Spezia, ultimo tentativo con Giampaolo. E Maran aspetta

Entro domenica lo Spezia farà l’ultimo tentativo per Marco Giampaolo. Il nuovo direttore sportivo Pecini ha già incassato un no dall’allenatore che conosce bene fin dai tempi della Samp, può anche darsi che in questo fine settimana ci sia un incontro a Giulianova. Ma per il momento Giampaolo non è intenzionato a cambiare idea (ha un contratto con il Torino), vedremo se cambierà idea. Ecco perché Maran resta sempre più in queste ore il primo candidato, in attesa del via libera che potrebbe arrivare dopo il weekend.

Foto: Twitter Milan