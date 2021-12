﻿L’indiscrezione: Sarri ha ricevuto il contratto per il rinnovo, presto la firma

ha annunciato martedì la volontà – che vi avevamo anticipato – di blindareper altri due anni. Un biennale in più: dall’attuale scadenza 2023 più opzione a un altro balzo per aprire un nuovo ciclo Lazio. Sarri ha ricevuto il nuovo contratto nella serata di ieri, lo leggerà con il suo avvocato e poi metterà nero su bianco. Ieri era impegnato a preparare la sfida con il Genoa, quindi prima delle partite non se ne parla. Nei prossimi giorni restituirà il contratto firmato in modo da poter procedere all’annuncio e ai relativi passaggi formali. Foto: Twitter Lazio