﻿L’indiscrezione: Reggina, ecco tutta la verità sull’attaccante

La Reggina vuole prendere un attaccante forte. E continua ancora ad aspetta le evoluzioni relativa a Samuel Di Carmine che resta la prima scelta. Ma bisogna aspettare, per il momento Di Carmine vuole capire se ha mezza speranza di giocarsela a Verona in Serie A. Ci sono altri profili che il club sta seguendo, piace molto La Mantia, sono stati proposti anche Galabinov (che chiede un ingaggio alto), Falcinelli e Paloschi. La Reggina non vuole sbagliare e si concederà ancora qualche giorno di riflessione.

Foto: logo Reggina