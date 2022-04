﻿L’indiscrezione: Pinamonti, due strade. Torino (nell’affare Bremer) o Sassuolo

Andrea Pinamonti chiuderà la sua stagione a Empoli poi tornerà all’Inter per fine prestito. E i nerazzurri lo ritengono un passaggio essenziale della prossima sessione di mercato. Scamacca è un obiettivo concreto, Dybala scollegato dall’operazione legata all’attaccante del Sassuolo e comunque più di una suggestione, le offerte per Pinamonti non mancheranno.

Oggi ci sono due strade: la prima porta al Torino come possibile erede di Belotti, l’Inter potrebbe girarlo ai granata aggiungendo cash (15-18 milioni) per arrivare a Bremer, il difensore centrale granata che da almeno tre mesi è la priorità nerazzurra con il gradimento del diretto interessato. La seconda strada porta a Sassuolo, le sue caratteristiche tecniche sono perfette per il 4-3-3 di Dionisi. Possibile che strada facendo si aggiungano altre pretendenti, ma oggi è così.

Foto: Instagram personale Pinamonti