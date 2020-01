﻿L’indiscrezione: Emre Can-Dortmund, distanza minima. La Juve scende da quota 28

Emre Can ha scelto il Borussia Dortmund e spera che la Juve gli dia presto il via libera. Il club tedesco ha raggiunto quota 22 milioni, disponibile ad aggiungere bonus. La Juve era partita da 28 milioni più bonus, ora chiede 25 milioni più bonus, cifra che eventualmente i tedeschi vorrebbero raggiungere (25 milioni, appunto) inserendo i premi. La trattativa va conclusa ma è entrata in una fase importante.

Foto: Twitter Juventus