﻿L’indiscrezione: Dzeko, no al Valencia. La Juve è un’idea

Edin Dzeko aspetta comunicazioni sul futuro. Normale che con l’arrivo di Lukaku gli scenari possano cambiare, ma non si può certo dimenticare che quella per Dybala è una partita assolutamente in piedi. Premessa fondamentale: questo discorso vale nel caso in cui l’Inter e Lautaro dovessero resistere a qualsiasi tipo di proposta. A quel punto, se entrasse Dybala, sarebbe Dzeko a valutare le proposte. Escludiamo, salvo sorprese, il Valencia, teniamo la Juve come idea. La stessa Juve che cerca una punta con quelle caratteristiche o con quelle di Arnautovic.

Foto: Twitter Inter