Mirko Carretta sta per lasciare il Perugia. L’esterno offensivo classe 1990 ha ancora un anno di contratto, ma si sente pronto per una nuova esperienza. E per lunedì è stato fissato un incontro con il neo-promosso Sudtirol che vuole puntare su Carretta per la prima storica stagione in Serie B. La trattativa è già uno stato avanzato e si può chiudere già nel prossimo summit.

Foto: Twitter Perugia